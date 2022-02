Campioni sotto le stelle si conferma un grande successo a Biella, per Marchisio aperti palchi del Sociale

Da giorni era tutto esaurito, ma le continue richieste hanno spinto il comune di Biella e il vicesindaco e assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola ad aprire anche i palchi, perché i posti in platea non bastavano più. Così per la serata del 18 febbraio di “Campioni sotto le Stelle - Winter Edition” con l’ex campione bianconero Claudio Marchisio prevista al teatro Sociale Villani, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione ulteriori posti a sedere. Per prenotare un posto è sufficiente mandare una e-mail all’indirizzo campionisottolestelle@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Al teatro Sociale Villani sarà obbligatorio esibire all’ingresso il Green pass rafforzato e si ricorda l’utilizzo della mascherina modello Ffp2. L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa. La serata sarà condotta dal giornalista biellese, oggi ad Amazon Prime Video, Alessandro Alciato: “E’ un orgoglio avere Claudio ospite a Biella. Si tratta di un altro grande personaggio di sport che mantiene di assoluto valore il palcoscenico di Campioni sotto le Stelle. E’ sempre un grande piacere tornare nella mia città e poterlo fare al fianco di questi ospiti, raccontare il libro e la storia di Marchisio regalerà agli appassionati di sport biellesi un’altra bella serata”.