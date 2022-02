Biella Motor Team, pronti per la Ronde del Canavese

Da diverse stagioni, ormai, la Ronde del Canavese segna l’inizio della nuova stagione motoristica in Piemonte e la scuderia Biella Motor Team è subito in prima fila. Il rally, seguendo la tipologia prevista per le ronde, si disputa su una sola prova speciale da ripetere quattro volte. Si parte domenica 20 febbraio alle 8,01 da Rivarolo Canavese dove gli equipaggi rimasti faranno ritorno alle 17,54.

Il Parco assistenza ed il riordino saranno a Courgnè mentre la prova è la classica Pratiglione lunga poco più di 11 chilometri. La scuderia biellese è presente in forze con i suoi piloti e navigatori. Il primo a partire, con il numero 26, è l’ossolano Stefano Serini con la Mitsubishi Lancer Evo IX di classe N4.

Al suo fianco, come alla Ronde Gomitolo di Lana dello scorso anno in cui hanno chiuso tra i primi dieci, ci sarà Luca Ferraris, reduce dal bel terzo posto di classe N3 come pilota (al suo fianco Edoardo Bertella) alla Ronde della Val Merula in Liguria. Bisogna poi scendere al numero 35 per trovare il navigatore Alessandro Rappoldi che, come di consueto, sarà al fianco di Antonio Rotella su una Renault Clio con cui andranno a caccia della supremazia in classe Rally4.

In classe N3 la scuderia presieduta da Mattia Vescovo presenta, con il numero 54, William Valetti e Vanessa Lai che saranno della partita con una Renault Clio RS con cui affronteranno una concorrenza agguerrita. Nella stessa classe, con un’altra Clio, ci sono anche Primino Clerico ed Enrico Friaglia che partiranno con il numero 70. Il numero 93 è invece quello riservato alla Fiat Panda Kit di classe A5 su cui Martina Decadenti leggerà le note ad Enrico Gatto. Al via anche Alessandro Colombo e Matteo Grosso: con il numero 118 e la loro Peugeot 106 Rallye cercheranno un risultato di valore in classe N1.