Basket, sfida salvezza per Teens Biella con Arona

Sfida importante in ottica salvezza per il Teens Basket Biella ZetaEsseTi, che stasera alle 21 affronterà in trasferta Arona, scontro diretto per il quart’ultimo posto, piazzamento migliore in vista della griglia play out.

La squadra di coach Marco Cardano è reduce dal pesante - 25 di Collegno e vuole tornare al successo dopo 9 ko consecutivi. È in programma domani sera il primo evento del progetto "Luca Garry Academy", nato dalla collaborazione tra l'ex azzurro e il Teens Basket.

L'appuntamento per gli atleti dai 14 ai 19 anni e per i tecnici biellesi interessati è domani sera alle 19.30 alla palestra Aguggia di Cossato. Massima capienza consentita 70 posti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare watsapp il 333 4739635 o scrivere a lucagarriacademy@gmail.com