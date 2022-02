Università, Patelli: "Bene risoluzione per aumento posti a medicina, risponde a esigenze territori"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo soddisfatti per il voto unanime in commissione Istruzione, dove abbiamo approvato la risoluzione volta a cambiare già dall’anno accademico 2022-23 le procedure di selezione per le facoltà a numero chiuso. È importante sottolineare che è stato recepito il pressante sollecito della Lega per incrementare almeno del 10% i posti disponibili a Medicina, misura che non risolve nell’immediato il problema della carenza di medici nel nostro Paese, ma risponde in prospettiva futura alle necessità del territorio. Abbiamo dato una risposta anche a un’esigenza atavica quale quella di semplificare, rivedendo le procedure di accesso ai corsi e promuovendo iniziative volte a facilitare la preparazione, come i corsi gratuiti disponibili fino a due anni prima del test di ammissione e le prove preventive basate sull’utilizzo dei Tolc. Esprimiamo soddisfazione per aver trovato una sintesi, lavorando di concerto col governo per rinnovare un sistema di accesso che da tempo andava cambiato”. Lo afferma in una nota il deputato Cristina Patelli della Lega in commissione Istruzione, Cultura e Ricerca alla Camera.