Caso recupero crediti SEAB, Revello: "Ora serve un nuovo CDA"

"L’affidamento diretto ad azienda privata commissionato da SEAB con il conseguente recupero crediti avvenuto nei confronti dei cittadini di Cossato risulterebbe viziato da forti e palesi elementi di illegittimità. Lo avevo sostenuto sin da subito schierandomi al fianco e a difesa delle migliaia di famiglie e imprese Cossatesi vessate da richieste di spese di recupero esorbitanti anche rispetto a pochi euro non pagati".

"Ad evidenziare la lunga serie di gravi irregolarità in quell’affidamento diretto di SEAB spa, è il Prof. Avv. Vittorio Barosio che nel suo parere pro veritate fa piena luce sulla procedura e sui vizi di legittimità che emergono dall’esame degli atti di affidamento. Domani nell’assemblea di controllo analogo si deciderà per mettere la parola fine a questa brutta pagina amministrativa"

"A far luce sul possibile danno cagionato alla società, e sulle azioni a favore dei cittadini Cossatesi coinvolti, dovrà essere chiamato un nuovo CDA, che si atterrà necessariamente alle linee di indirizzo per il recupero dei crediti così come richiesto dal Consiglio Comunale di Cossato all’unanimità (e così anche del Comune di Gaglianico). Ora non resta che accertare le responsabilità amministrative nelle opportune sedi: Autorità Anticorruzione, Corte dei Conti, Procura della Repubblica, Giudice Fallimentare".