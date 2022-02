Alberghiero Mosso, al via il corso per adulti di “Arte Bianca” FOTO

Adulti a scuola di Arte Bianca. All’Istituto Alberghiero di Valdilana/Mosso è iniziato martedì 15 febbraio un corso di gratuito di pasticceria e di panetteria che, visto il successo delle iscrizioni, sarà ripetuto nelle prossime settimane. Quindici le persone che hanno risposto positivamente al bando del CPIA, Centro provinciale istruzione adulti, che punta alla formazione.

“Un’occasione importante per la nostra scuola e soprattutto per il territorio - spiega Roberta Vioglio, docente d’italiano e reggente del plesso scolastico che fa capo al “Gae Aulenti” di Biella -. Siamo contenti della risposta che, dopo un avvio un po’ timido, ha registrato un vero e proprio boom di adesioni nello spazio di un paio di giorni. Bene, la positività della nostra offerta è stata colta. Si tratta di un ulteriore servizio che la scuola dà al paese e al territorio, sia al Biellese sia alla Valsesia. Offriamo uno stimolo professionale e scolastico ad adulti che vogliono avvicinarsi all’arte della pasticceria e della panificazione”.

Il corso si articolerà in cinque incontri da 6 ore l’uno. “Sarà un modo per fornire soprattutto le basi dell’arte bianca a tutti gli iscritti - spiega Stefano Bozzone, insegnante di Cucina della scuola e docente del corso, che avrà dei finanziamenti europei -. Durante le ore di lezione gli iscritti potranno sporcarsi le mani e imparare a fare pizze, focacce, torte, grissini e tanto altro ancora. L’obiettivo è quello di fornire una preparazione di base che, però, possa anche avere una certificazione e un valore”.

“L’idea è di fornire un’opportunità ad adulti che vogliano cimentarsi in un contesto professionale, offrendo gli spazi delle nostre cucine, delle sale e la professionalità della nostra scuola - spiega ancora Bozzone -. In termini più generali, inoltre, la scuola può sempre più specializzarsi nell’arte bianca e diventare un polo d’eccellenza del territorio. Un genitore che viene a seguire questo o altri corsi da noi organizzati, magari per scherzo o quasi, è poi un adulto che può indirizzare il proprio figlio verso l’iscrizione ai nostri indirizzi scolastici di sala e di cucina. Aprire la scuola all’esterno, far entrare le famiglie nelle cucine e aule è da sempre il nostro modo migliore di farci conoscere e, speriamo, apprezzare”.