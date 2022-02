Piedicavallo, domenica arriva la fagiolata: ingressi scaglionati per partecipare

Anche Piedicavallo avrà la sua tradizionale fagiolata, organizzata per l’occasione dal Gruppo Alpini che, domenica 20 febbraio, metterà a disposizione la propria sede per chiunque volesse partecipare in presenza.

Al fine di evitare assembramenti e di consentire a tutti la partecipazione, gli organizzatori hanno stabilito due turni di ingressi, con un totale di 25 persone ciascuno, alle 12:30 e alle 13:30. Possibile anche l’opzione asporto.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Franco al 335.7778969 oppure Daniele al 338.3183780.