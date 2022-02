Sella tra i brand storici all’ADI Design Museum di Milano

Un orologio digitale su cui ad ogni giro di lancetta compare il brand di un’azienda storica italiana, con uno speciale quadrante dedicato al gruppo Sella e al suo archivio storico e uno alla Fondazione Sella.

È questa la nuova installazione inaugurata ieri 15 febbraio all’ingresso dell’ADI Design Museum di Milano, uno dei più grandi spazi espositivi d’Europa dedicato al design, per celebrare la cultura d’impresa, legando idealmente storia e futuro, tradizione e innovazione.

L’installazione, intitolata #unmuseoalminuto, è dedicata ai musei e archivi d’impresa di oltre 100 aziende storiche italiane, aderenti a Museimpresa, l’Associazione italiana archivi e musei d’impresa. Il movimento della lancetta dei secondi del grande orologio compone ogni minuto un quadrante diverso, andando a sviluppare un articolato racconto per immagini dei musei e degli archivi di impresa del nostro Paese. L’iniziativa vuole riconoscere il ruolo di questi soggetti che conservano, tutelano e raccontano il saper fare, l’innovazione, la creatività e il design italiano. I musei e gli archivi d’impresa appartengono infatti ad aziende storiche, fondate anche oltre un secolo fa e attive da molti decenni, e riflettono la varietà e la qualità del tessuto industriale e imprenditoriale italiano.

Sin dalla sua inaugurazione avvenuta a maggio 2021 l’ADI Design Museum si pone come un nuovo polo culturale nel panorama italiano e internazionale. Il museo possiede un nucleo fondativo formato dalla Collezione storica del premio Compasso d’Oro che, nato nel 1954 da un’idea di Gio Ponti e scandito da una frequenza biennale, costituisce a tutt’oggi il riconoscimento istituzionale più antico e prestigioso del design mondiale. Oltre alla Collezione Permanente, l’ADI Design Museum propone mostre temporanee di approfondimento, iniziative e incontri aperti al grande pubblico, favorisce un contatto diretto con i propri contenuti grazie alla presenza di mediatori culturali e, più in generale, si offre come luogo aperto a tutti per appuntamenti e incontri di lavoro.