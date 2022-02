Oropa: atti vandalici alla cestovia e al Savoia

La Funivia è ferma da dicembre, e il Savoia è chiuso ormai da qualche anno. Ed entrambi in questi ultimi periodi sono stati oggetto di atti vandalici.

Dietro agli episodi la mancanza di personale che possa presidiare gli impianti, spiega il presidente Funivie Oropa Gionata Pirali. “Da metà dicembre noi non siamo più sempre su – racconta - . Andiamo ogni tanto giusto per vedere che sia tutto a posto e proprio nell'ultimo sopralluogo abbiamo visto che sono stati presi di mira il gabbiotto della cestovia a valle e il Savoia. Ci piange il cuore”. In particolare all'ex Rifugio sono entrati delle persone rompendo i vetri e le porte. “Non so nemmeno se cercassero qualcosa – commenta amareggiato Pirali - . Mi chiedo che senso ha andare in montagna perché ami la natura e poi ti comporti così. Non c'è più nulla lì dentro, non ha proprio senso fare queste cose. Come non ha senso rompere il gabbiotto della cestovia”. Impossibile risalire ai responsabili. “Al momento non ci sono telecamere, sono previste nel nuovo progetto, la conca di Oropa è abbandonata”.

Altra nota dolente per la Fondazione sono i costi che continuano a pesare sul bilancio. “Spese ne abbiamo sempre – conclude il presidente - , ma non abbiamo entrate. La cestovia per esempio potrebbe girare ma non c'è neve e c'è la funivia chiusa. Farla funzionare a vuoto costerebbe ancor di più che tenerla ferma”.