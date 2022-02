Benna, aggredito da un cane: 50enne perde un pezzo di naso

Tragedia sfiorata a Benna. Un uomo di circa 50 anni è stato trasferito all'Ospedale degli Infermi di Ponderano nella mattinata di oggi, 16 febbraio: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava passeggiando col cane in paese quando, per cause da accertare, sarebbe stato assalito da un altro di grossa taglia, rimanendo ferito al volto.

Il quattro zampe gli avrebbe anche asportato una porzione consistente del setto nasale. Il 50enne è stato assistito dal personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Ora, è stato trasferito al Cto di Torino. Sul posto anche i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell'accaduto.