Azzannato da un cane a Benna, perde parte del naso: la prognosi è di 90 giorni

Sarebbe di 90 giorni la prognosi dell'uomo di circa 54 anni, furiosamente aggredito da un cane nella mattinata di oggi, 16 febbraio, a Benna (leggi qui). Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, l'uomo stava passeggiando per le vie del paese insieme al suo amico quattro zampe.

All'improvviso gli è comparso davanti un cane di grossa taglia, verosimilmente un meticcio, fuggito dal cortile di un'abitazione. Dapprima avrebbe tentato di azzannare l'animale più piccolo, poi si sarebbe scaraventato contro il passante, strappandogli a morsi buona parte del naso.

Avvertiti del fatto, i Carabinieri si sono portati sul posto per gli accertamenti di rito: il proprietario del meticcio, un 66enne, avrebbe riferito di non avere idea come sia riuscito a fuggire. L'uomo verrà denunciato molto probabilmente per omessa custodia e lesioni personali colpose.

Il ferito, invece, dopo essere stato trasportato all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso, è stato ricoverato al Cto di Torino, in attesa di operazione.