"Il Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese" premiato con il Bando “In luce” dalla Compagnia di San Paolo

Il progetto “Itinerari dello spirito: il cammino di Oropa tra Biellese e Canavese” è stato selezionato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo tra i progetti presentati nell’ambito del Bando “In luce". Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”.

Il bando, che si compone di tre fasi pluriennali, sosterrà, con l’erogazione di 74.000 Euro, l’ampliamento e la valorizzazione del Cammino di Oropa fino al territorio canavesano. L’Amministrazione del Santuario di Oropa, capofila del progetto, insieme ai partner Fondazione Biellezza, Associazione Movimento Lento, Fondazione di Comunità del Canavese, Associazione Amici di Belmonte Onlus e Fondazione Santuario di Graglia, ha dato il via in questi giorni alle prime fasi di attuazione del progetto, a partire dai sopralluoghi lungo il percorso.

«E’ con grande soddisfazione – commentano gli amministratori delegati del Santuario di Oropa Giancarlo Macchetto e Don Stefano Vaudano – che abbiamo accolto la notizia di essere stati selezionati tra i 21 progetti finanziati dal bando di Compagnia di San Paolo. Negli ultimi anni abbiamo visto crescere l’afflusso dei pellegrini lungo il Cammino di Oropa, lungo il quale sono transitate oltre 2000 persone nel 2021. La scelta di unire le forze e fare rete con altre realtà del territorio biellese e canavesano è stata premiata dalla Fondazione, che ha apprezzato la visione di collegare due realtà limitrofe ricche di un patrimonio sacro, naturalistico e culturale che è stato riconosciuto dall’UNESCO».

Il Cammino, che attualmente si snoda per 60 km attraverso quattro tappe, da Santhià al Santuario di Oropa, passando per la Serra Morenica e il Santuario di Graglia, verrà esteso all’area del Canavese, includendo il Santuario e Sacro Monte di Belmonte, collegando tra loro luoghi di grande spiritualità e dalla forte valenza culturale. L'estensione del Cammino per altri 50 km permetterà di proporre a chi ha già percorso una volta il Cammino “tradizionale” di ripetere l’esperienza attraversando un territorio altrettanto affascinante caratterizzato dalla serra morenica, un paesaggio unico al mondo, e tre siti UNESCO: il Santuario e Sacro Monte di Oropa, la città di Ivrea e il Sacro Monte di Belmonte. Il Cammino di Oropa, che sarà percorribile per oltre 100 km complessivi, si innesta alla Via Francigena, collegandosi a uno dei principali itinerari devozionali europei, e sarà in seguito estendibile anche al biellese orientale.

Il progetto inoltre ha il pregio di unire la valorizzazione territoriale con un’attenzione particolare agli aspetti sociali: tra le principali finalità, lo sviluppo dei due territori dal punto di vista turistico, che avverrà attraverso la tracciatura del sentiero e la realizzazione di una piattaforma di booking che agevolerà le prenotazioni delle strutture ricettive collocate lungo il Cammino; parallelamente, è previsto il coinvolgimento di giovani in situazione di disagio in attività formative e tirocini finalizzati all’apprendimento di competenze legate alla fruizione del cammino, come l’accoglienza, la comunicazione turistica e la cura dei sentieri.

«Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di aderire a un progetto che attraverso la pratica antica del cammino e al suo valore ideale, supera le distanze e valica le barriere – conclude la Fondazione di Comunità del Canavese - Grati anche a Fondazione Compagnia di San Paolo che ancora una volta conferma e riconosce il ruolo propulsivo e strategico delle Fondazioni di Comunità».