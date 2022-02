Cerrione, in pensione dopo 42 anni di lavoro: il "grazie" del Comune

Flavia Genova è andata in pensione dopo 42 anni di lavoro. Era da ben 32 anni dipendente della Banca Sella presso la sede di Vergnasco. "Flavia ha contribuito, oltre che aver visto crescere il nostro comune, con iniziative, idee e supporto costante e gentile – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Nel periodo in cui tutto si faceva in presenza ha avuto l'opportunità di conoscere bambini che poi sono diventati adulti, clienti ed amici. La ringraziamo per tutta l'attenzione e l'aiuto che a rivolto ai nostri cittadini".