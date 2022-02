I migliori integratori per lo studio e per la memoria

Con la ripresa delle attività scolastiche diventa molto importante avere la giusta concentrazione per studiare e rendere al meglio. D'altronde, non è una novità che per poter ottenere dei buoni risultati è fondamentale passare del tempo sui libri e dedicarsi con impegno allo studio. Che sia scuola o università, ci sono delle formulazioni che permettono di avere notevoli vantaggi sia per lo studio che per la memoria: ecco perciò qualche consiglio utile per essere certo di scegliere nel modo giusto.

Vitamine e minerali per aiutare nello studio

Come si può vedere sul sito della farmacia online DocPeter, nella sezione dedicata agli integratori per la concentrazione, memoria e studio, ci sono numerosi integratori tra cui è possibile trovare quello più adatto alle proprie necessità. Impossibile non parlare di vitamine e minerali che sono fondamentali per svolgere diverse funzioni: l'organismo infatti non deve andare incontro a carenze per poter far funzionare al meglio tutte le cellule. Ecco perché quando si parla di funzioni cognitive e concentrazione, vitamine e minerali possono rivelarsi molto utili.

Garantire un giusto apporto di queste sostanze è necessario per il benessere del sistema nervoso. Tra i migliori integratori, si può parlare delle vitamine del gruppo B, come niacina o vitamina B3, piridossina o vitamina B6, tiamina o vitamina B1, cianocobalamina o vitamina B12. Queste sono importantissime per una serie di processi metabolici e tra queste la vitamina B12 è quella che fa in modo di avere una maggiore concentrazione. Anche la vitamina C e la vitamina E sono ottimi antiossidanti che garantiscono una buona protezione alle cellule del corpo contro i radicali liberi. Senza dimenticare che entrambe permettono al sistema nervoso di mantenere una buona soglia di attenzione. Si può citare poi il magnesio che è un minerale essenziale per il tessuto osseo che agisce sui meccanismi di eccitabilità delle cellule nervose: questo comporta un miglioramento della trasmissione neuronale. Un altro minerale molto utile per lo studio e la memoria è lo zinco che è coinvolto in svariate attività, tra cui, per l'appunto, il funzionamento corretto del sistema nervoso. Senza dimenticare l'utilità del ferro che permette di contrastare la spossatezza e quel senso di affaticabilità che finisce per danneggiare molto coloro che studiano.

Acidi grassi utili per il sistema nervoso

È lecito parlare anche degli acidi grassi come integratori per la memoria, in primo luogo gli omega-3. In particolare, è bene citare l'acido docosaesaenoico (DHA) e l'acido eicosapentaenoico (EPA) che sono quelli principali e che si possono trovare all'interno di un numero maggiore di formulazioni. Questi possono essere considerati come degli acidi grassi semiessenziali, ottimi in quanto svolgono diverse funzioni all'interno dell'organismo: si pensi, per esempio, che fungono da neuroprotettivi, evitando la degenerazione nervosa e permettono perciò di mantenere in maniera idonea le principali funzioni cerebrali. L'unica accortezza importante riguarda l'azione antitrombotica di queste molecole: integrare con sostanze del genere potrebbe anche interferire con altre terapie a base di farmaci contro la formazione di trombi. Il che significa che coloro che hanno disturbi nella coagulazione del sangue, dovrebbero sempre consultare il medico prima di assumere un integratore del genere. Si tratta comunque di integratori che riescono a garantire una buona concentrazione e una qualità dello studio decisamente maggiore.

Usare derivati amminoacidi per la memoria

Non mancano gli integratori che si usano per periodi intensi di studio o anche per la memoria a base di amminoacidi. Queste molecole vengono aggiunte principalmente per andare a contrastare la stanchezza fisica, responsabile principale di cali di attenzione e concentrazione. Un ottimo esempio può essere rappresentato dall'acetil-L-carnitina, ossia un composto che ha delle proprietà antiossidanti molto interessanti in quanto vanno a proteggere le cellule cerebrali da radicali liberi molto dannosi. Non bisogna assolutamente sottovalutare questo elemento che potrebbe esporre il sistema nervoso a danni molto ingenti. Ed è bene ricordare che un utilizzo corretto di carnitina secondo dosaggi consigliati, non è in alcun modo pericoloso e non espone a particolari effetti collaterali. Anche se un abuso potrebbe determinare l'insorgenza di sintomi come diarrea e crampi addominali, oltre a vomito e nausea. Meglio non assumerlo durante la gravidanza e nel periodo dell'allattamento.

Gingko biloba utile per chi studia

Quando si parla di integratori per la memoria e la concentrazione di chi studia, il Ginkgo biloba è tra quelli più in voga. Questo è un rimedio naturale che è sempre stato considerato una validissima opzione per deficit di attenzione e per favorire un miglioramento della memoria. I ginkgolidi sono i principi attivi fondamentali di questa pianta che nel tempo è riuscita ad affermarsi come un'ottima soluzione, principalmente per le funzioni mnemoniche. Il Ginkgo biloba, anche tenendo conto di una serie di studi, può determinare un miglioramento della memoria e di tutta una serie di funzioni cognitive principalmente in soggetti che abbiano almeno 20 anni, anche se è utile ricordare che prima di somministrare integratori del genere a giovani, è sempre meglio affidarsi a un parere medico che potrà valutare accuratamente il caso in questione.

Altri integratori utili

Come puoi vedere, le alternative quando si parla di integratori per la memoria e per lo studio non mancano di certo. Vi è l' eleuterococco che viene usato in quanto riesce a stimolare in modo diretto le funzioni cognitive. Ma non solo, poiché può essere utile per la stanchezza sia fisica che mentale che possono determinare calo di memoria e attenzione. Fino a dover considerare un'altra sostanza naturale, molto in voga nel corso degli ultimi anni, e di cui avrai sentito sicuramente parlare: il ginseng. Questo rientra nella composizione di molti integratori per la memoria proprio perché va ad agire molto bene contro la stanchezza mentale, oltre che fisica. I ginsenosidi sono i principi attivi contenuti nella pianta, che sembrano essere chimicamente perfetti per recuperare le funzioni cognitive, anche durante periodi di intenso stress o attività cerebrale. Bisogna comunque sempre chiedere prima consiglio al medico per poter essere sicuri di farne un uso corretto e ben bilanciato con un regime alimentare idoneo.