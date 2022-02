Benna, da marzo uno spazio di ascolto counselling

Durerà fino al 31 dicembre: Benna è al lavoro per aprire uno sportello di ascolto rivolto ai suoi cittadini giovani e adulti. In particolare, volontà dell'amministrazione, è dare un servizio informativo agli adulti, che "in una fase critica della propria vita, necessitino di un chiarimento o di un sostegno per problemi ad ampio spettro che riguardano i disagi personali, le crisi temporanee legate a cambiamenti di vita, le problematiche genitoriali e le difficoltà con i figli", oppure ai giovani. A questi ultimi, "si offre ascolto accoglienza e supporto sulle possibili difficoltà relative allo sviluppo e alla crescita, alle relazioni familiari, interpersonali, alla motivazione allo studio che vogliono approfondire i temi dei diritti di cittadinanza e sociali, pari opportunità, non discriminazione e orientamento sui servizi dedicati".

"Lo sportello vuole garantire uno spazio di ascolto non giudicante, di accoglienza e sostegno per queste persone che affrontano momenti critici della propria esistenza", si legge nella delibera di giunta che lo istituisce.

Dal punto di vista logistico, verrà inaugurato nei locali della biblioteca. "Il servizio avrà orari non coincidenti con l’apertura della biblioteca, a garanzia della privacy degli utenti del servizio - spiega il sindaco Cristina Sitzia - . Solo che ci è sembrato importante garantire questo spazio perchè è inutile dire chela pandemia ha segnato molti di noi, gente di tutte le età, e le ripercussioni non sono ancora finite. A livello sociale c'è ancora tanto da ricostruire, a livello associativo".

Ad ascoltare chi si rivolgerà allo sportelli non sarà uno psicologo, ma una figura nuova che si chiama counsellor.

Per prenotazioni telefonare al 328 8006670, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 12. E' possibile anche contattare la counsellor alla mail spazioascoltobenna@gmail.com.