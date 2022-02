"Occorre il coraggio di rivedere alcuni approcci e abitudini nella gestione del verde urbano"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata al Sindaco di Biella Claudio Corradino e al presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo a firma di un gruppo di professionisti del verde: Battistini Silke - Arboricoltura Bolzon Daniele - Giardiniere Bora Daniele - Cento Giardini Braggion Luca - Giardiniere Capponi Giardini Cavallini Paolo - Giardiniere Cornetti Vanni - Vivi verde Crosa Marco - Sempreverde Forgnone Pietro - The Gardener Garbaccio Matteo - GG Garbaccio Giardini Gioli Stefano - Giardiniere Lacchia Alan - Alan Lacchia Giardini Pavese Andrea - Arboricoltura e giardinaggio Pezzuto Luca - Giardiniere Pidello Davide - Giardiniere Ratti Samuele - Cura del verde Sbaraini Mirco - Giardiniere Scarlatta Davide - Centro piante Scarlatta Sola Matteo - Solamente Verde. Oltre a loro, ci sono anche Legambiente, la Lipu e l'Osservatorio del Biellese beni culturfali e paesaggio e Wwf Oasi Protette.

"A seguito degli interventi di capitozzatura condotti recentemente su alcune alberate pubbliche nel comune di Biella riteniamo necessaria una riflessione sull'effettiva convenienza di tali pratiche, diffuse in tutta la provincia, sul nostro patrimonio arboreo, non solo da un punto di vista estetico, ma soprattutto per quanto concerne lo stato di salute e la stabilità degli alberi in città. Questi interventi di taglio, seppur realizzati con l'intenzione di risolvere altre problematiche, possono avere ripercussioni negative sia sugli alberi stessi che su ciò che li circonda. E’ dunque importante valutare l'effettiva necessità di intervenire e le giuste modalità nel caso tale intervento risulti davvero necessario.

Agire secondo buona tecnica e solo dove occorre, offre innumerevoli vantaggi. Tra i più evidenti troviamo: una maggiore sicurezza e, nonostante le apparenze, una riduzione dei costi gestionali nel medio e lungo termine. La fruibilità degli spazi verdi si può quindi salvaguardare con ben ponderati interventi di manutenzione. Ad esempio tale ponderazione, nonostante le norme vigenti, non è stata osservata nell'ultimo intervento condotto sulle alberate di via Lamarmora e Via Fratelli Rosselli nel Comune di Biella. In questo caso si possono notare approcci ed errori che mineranno la stabilità di alcune branche o di interi alberi come: taglio di rami con diametro ben superiore a quello consigliato e irregolari, mancato rispetto del collare di corteccia e rimozione pressoché totale della chioma. Tra le conseguenze più evidenti troviamo: una crescita di rami debolmente ancorati e più facilmente soggetti a rotture, una difficoltà nell'isolare le ferite e, conseguentemente, una rapida diffusione di marciumi.

Anche i costi gestionali sono influenzati dalle modalità con cui si conducono le potature. Un singolo intervento di capitozzatura, può comportare nell’immediato una spesa minore ma causa sempre una serie di scompensi su cui occorrerà intervenire negli anni seguenti. Una potatura che preveda tagli di ritorno consente al contrario un più stabile ed equilibrato dimensionamento della chioma evitando, ad esempio, la rapida e disordinata ricrescita che tipicamente segue le capitozzature, riducendo così il numero di interventi da effettuare negli anni e preservando la salute degli alberi. Non di minore importanza è il fatto che la capitozzatura ci priva della maggior parte dei benefici che possono offrire le alberature in città: l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione delle temperature, la mitigazione dei danni causati dalle precipitazioni, l’arricchimento della biodiversità e del paesaggio cittadino, con conseguente valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

In una città e provincia come la nostra, ricche di giardini storici e alberi monumentali di notevole pregio, un'attenzione mirata alla gestione del verde pubblico può inoltre incentivare il sempre più diffuso "turismo verde" e migliorare la qualità degli spazi urbani.

Occorre il coraggio di rivedere alcuni approcci e abitudini nella gestione del verde urbano nel suo insieme, con l’obiettivo di dare un volto nuovo al Capoluogo e all'intera Provincia. Per raggiungere tale risultato sarà necessario affidarsi alle competenze di professionisti, di imprese locali e di pubblici amministratori aggiornati, motivati e virtuosi.

In quest'ottica, operatori locali del settore e associazioni del territorio, si uniscono all'Ordine degli Agronomi Forestali di Biella e Vercelli nel proporre l'organizzazione di un evento formativo e divulgativo rivolto a tutte le figure che si occupano del verde pubblico con l'obiettivo, come già nel convegno svoltosi nel 2017 all’Istituto Gae Aulenti, di poter fornire nuovi strumenti per affrontare tale attività con maggiore consapevolezza.

Confidiamo dunque che la Città di Biella e la Provincia di Biella siano interessate al tema della corretta gestione del verde pubblico e ritengano utile partecipare e sostenere tale iniziativa".