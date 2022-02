Nuoto pinnato, Pralino corsaro a Lignano: bottino di medaglie e titoli

Questo weekend si è svolto l’atteso campionato italiano primaverile di categoria di nuoto pinnato, a Lignano Sabbiadoro, dove lo Sport Club Pralino ha portato a casa un bottino di medaglie e titoli italiani.

Prima tra tutti, Giorgia Destefani, terza categoria, che si conferma campionessa italiana nei 100, 200, 400 metri monopinna; poco dietro di lei, per la stessa categoria e specialità, Valentina Basso ottiene un bronzo nei 200 e 400 metri, e un quarto posto nei 100 metri; grandi risultati anche per Carlotta Colombo che si classifica sesta nei 200 metri mono, quinta nei 400 metri mono e dodicesima nei 100 metri.

Passando alla specialità pinne, Carolina Trocca, categoria senior, si posiziona prima per ben due volte nei 200 e 400 metri, e seconda nei 50 metri; Giulia Cerchi, terza categoria, ottiene due titoli italiani nei 200 e 400 metri, e un argento nei 100 metri; infine, per la stessa categoria, Sofia Rainero si posiziona prima nei 100 metri, seconda nei 50 e 200 metri.

Passando alla categoria maschile, grandi prestazioni di Pietro Pernici, seconda categoria, che strappa due ori nei 100 e 200 metri monopinna e un argento nei 400 metri monopinna; per la categoria junior, Leonardo Cavaggion, si classifica quinti nei 50 metri mono e 50 metri apnea, settimo nei 100 metri mono e sesto nei 400 metri pinne.

Infine, per la prima categoria Nicolò Marchiori, conquista un oro nei 200 metri mono, un argento nei 50 metri mono, un bronzo nei 400 e 100 metri mono. In rilievo il secondo posto per la staffetta 4 × 50 monopinna femmine di terza categoria composta da Carlotta Colombo, Sofia Rainero, Giorgio Destefani e Valentina Basso, che chiude di poco dietro al Record Team Bologna.

Con questo bottino di medaglie si è concluso il campionato italiano primaverile di categoria, e gli allenatori, Emiliano Zanella e Monica Facelli, non possono che ritenersi soddisfatti: adesso si lavora nelle ultime due settimane che precedono il campionato Italiano assoluto, la competizione italiana più importante della stagione.