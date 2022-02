Fine settimana di soddisfazioni per la Società Ginnastica Biella Asd

A Torino, presso la struttura della Victoria Torino Ssd, domenica 13 febbraio, si sono svolte le gare individuali Silver. Le ragazze allenate da Irina Sitnikova, hanno partecipato in ogni categoria, cogliendo tutte, ottimi risultati. A partire dalla più piccina Giulia Gaggino, con la sua solita disinvoltura, terza sul podio in categoria Silver LD. Vince Margherita Tavaretti in categoria LE3 Junior 2, con una ottima prestazione. Terzo gradino del podio anche per Anna De Filippis tra le Junior 3, da quest’anno tesserata alla Ginnastica Biella, grazie alla collaborazione con la Società Ginnastica 2000. Ancora un primo e secondo posto invece per Vera Rossin e Martina Ettolli in categoria LE Junior 2. Menzione speciale per Virginia Zanetta, che, nonostante un infortunio nei giorni precedenti questa data, ha voluto comunque partecipare alla gara, giungendo quinta nella categoria di Vera e Martina. La sua, una prestazione tutta in salita, che dimostra quanto la ginnasta abbia carattere e spirito di sacrificio.

“Questi risultati, confermano il buon lavoro che svolgiamo in palestra. Le ragazze meritano tutte i nostri sforzi e le nostre attenzioni” dichiara Irina a fine gara, “Siamo stanchi, ma soddisfatti… complimenti a tutte” .