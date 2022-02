Bravo Stefano Velatta, sei campione italiano di 50 km sulla sabbia

Ricomincia la stagione del podismo e con essa tornano in campo i campioni e gli appassionati di questa variegata ed impegnativa disciplina. Quando si guarda agli atleti biellesi non si può fare a meno di pensare a Stefano Velatta, podista da 11 anni che, nella giornata di domenica 13 febbraio, non si è lasciato scappare l’occasione di partecipare all’ultra maratona della “50 km sulla sabbia” di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Dopo le due precedenti vittorie in questa competizione, ottenute nel 2018 e nel 2019, il podista biellese è riuscito a portare a casa il terzo successo, con un valore aggiunto: per la prima volta, la gara di San Benedetto del Tronto era valevole per il titolo di campione italiano di 50 km sulla sabbia.

L'atleta ha quindi ottenuto il titolo, non senza fatica: “È stata una gara di sofferenza – racconta Velatta – perché la sabbia è un terreno impegnativo. Inoltre, dovevamo compiere 7 giri di 7,5 km sul lungomare e quando correvamo verso sud avevamo il vento a favore mentre, andando verso nord, il vento contrario rendeva la sfida più impegnativa”.

Un risultato coronato da un importante titolo ma anche un momento di condivisione e di puro agonismo: “Ho corso tutta la gara con Alberico Di Cecco – prosegue Velatta – e non riuscivamo a staccarci. Lui è un ex atleta olimpionico e tagliare il traguardo insieme ad un grande amico come lui è stato un onore”. Infatti, con un tempo complessivo di 3 ore, 19 minuti e 14 secondi, i due podisti oltre al podio hanno condiviso anche il titolo di campione italiano.

Nella categoria femminile la prima posizione è stata conquistata da Francesca Ferraro che, con un tempo di 4 ore, 13 minuti e 43 secondi, si è guadagnata il titolo di campionessa nazionale.