“All’ombra delle tue ali”, 18 canzoni inedite che vogliono essere un canto d’amore

La vita è un arco in cielo che ci collega con la Terra, brilla nei suoi splendidi colori, ma dura un istante, un attimo ed evapora nel tempo infinito. All’ombra delle tue ali io sarò luce ai tuoi occhi e per sempre in Te abiterò. Tu mi hai donato la tua eredità e nel silenzio della preghiera, sulle note di un canto la mia, le nostre voci diventano una sola potente nota che si eleva verso l’Immenso, l’Infinito. Preghiera che ci sostiene illuminando i nostri passi, aiutandoci a rinnovare l’amore, l’impegno e la consapevolezza di noi e di chi ci cammina accanto.

Il nostro lavoro d’insieme è un canto d’amore; un’esortazione per ciò che abbiamo ricevuto e una nota di speranza per ritrovare nel silenzio del cuore e della mente la forza per abbandonare la solitudine camminando insieme allontanando così le ombre che, a volte, avvolgono i nostri passi, esortati dalla tua guida eterna. È il regalo di una nuova umanità.



Sono questi i pensieri e gli intenti che hanno guidato Àgape in questo nuovo lavoro: “All’ombra delle tue ali” sono 18 canzoni inedite che sono uscite sabato 12 febbraio su tutte le piattaforme in streaming.

Mauro Mazzia autore e ideatore del progetto si è avvalso della collaborazione di due parolieri di eccezione; padre Fabio De Lorenzo, Preposto della comunità di San Filippo Neri di Biella che ha realizzato i testi di tre brani e Madre Luisa Liburno delle Fiamme Cordis di Roma, ma di origine biellese. Madre Luisa ha composto il testo per Libenter, canzone molto suggestiva dedicata alla figura di Giovanna d’Arco.

Tanti sono gli artisti che hanno lavorato alla realizzazione di questo album tra cantanti, musicisti, arrangiatori, quasi tutti biellesi. Le voci soliste sono: Matteo Pelle, Elisa Negro, Elena Anzola, Marina Schiavinato, Sara Piola, Davide Cominotto, Noemi Iuvara, Carlo Ceccon, Lucia Sauda e Elena Armari.



Ai cori: Claudio Brigato e Luca Castellini

I musicisti: Guido Nonne, Marco Thiebat, Vittorio Mazzia alle chitarre, Elena Straudi all’arpa, Dario Retegno al violino, Silvia Zambolin all’oboe, Gian Luca Stocco al clarinetto, Efrem Urro alle tastiere e Giuseppe Sabella alla batteria.



Gli arrangiamenti sono di: Guido Antoniotti, Raffaele Antoniotti, Marco Thiebat, Mauro Mazzia.

I testi sono di: Mauro Mazzia, Annachiara Pretti, Marina Pretti e Carlo Ceccon, oltre Luisa Liburno e Fabio De Lorenzo.

La parte grafica è di Maurizio Thiebat e infine la produzione è di Efrem Urro.

Le musiche riprendono le antiche melodie rinascimentali o canti tradizionali di varie culture, riviste in armonie e arrangiamenti contemporanei.