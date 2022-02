Nuove nomine in Azzurro Donna Biella, movimento interno a Forza Italia tutto al femminile

La coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Biella Michela Vannucci, già consigliere comunale di Sagliano Micca, è lieta di annunciare che il movimento si sta gradualmente espandendo e riorganizzando.

“Il 14 di febbraio abbiamo ufficializzato la nomina di altre due componenti del gruppo: Isabella Scaramuzzi come coordinatrice cittadina, e Elisa Pollero come coordinatrice degli enti locali, con la presenza e supporto del nostro segretario provinciale Alberto Fenoglio - commenta - Con l’aggiunta di due donne competenti e preparate come Isabella Scaramuzzi (Assessore al Comune di Biella: Politiche Sociali e Assistenziali, Politiche Abitative, Famiglia) e di Elisa Pollero, (Sindaco di Gifflenga), Azzurro Donna Biella potenzia il suo organico in modo sostanziale. Siamo tutte donne già impegnate in ruoli amministrativi, ma ognuna di noi ha diverse esperienze professionali e di vita che sono certa contribuiranno a rendere la nostra collaborazione ancora più proficua. Di conseguenza, ci sentiamo ora pronte a programmare e organizzare eventi ed iniziative per farci conoscere e per portare la nostra voce sul territorio biellese, supportando sinergicamente il partito di Forza Italia. Il nostro obiettivo è anche quello di essere un concreto spazio di ascolto per confrontarsi e riflettere su tematiche e problematiche che riguardano il mondo femminile, utilizzando sia la nostra sede di Via Duomo 8 a Biella, che i nostri canali social (pagine FB: Forza Italia Provincia di Biella, Azzurro Donna e Azzurro Donna Piemonte). Vorrei sottolineare che queste tematiche non toccano solo le donne, ma direttamente o indirettamente tutti gli individui, pertanto anche il coinvolgimento del pubblico maschile risulta di estrema importanza. Infine, ci terrei a sintetizzare, estrapolando i concetti dal nostro manifesto, chi siamo e quale è la nostra missione: migliorare la comunicazione con il mondo femminile dal partito alle elettrici e viceversa; garantire il superamento di ogni forma di discriminazione, non solo vigilando sulla applicazione delle Leggi di parità esistenti, ma diventando strumento di proposta; favorire l’incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale, civile, in ogni sua articolazione; esportare nella società e nella politica la forza generatrice e le capacità imprenditoriali femminili”.