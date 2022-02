Avere più follower su Instagram grazie a questi 5 trucchi

Se lavori con i social sicuramente saprai di quanto sia diventato importante Instagram durante il corso degli anni e di quanto sia importante sapere in che modo avere più follower su Instagram gratis.

Instagram è noto per essere incentrato su uno scarso numero di metriche visibili come il numero di like , il numero di follower reali Instagram o il numero di commenti .

Una di queste metriche, il numero di follower, viene controllato a stretto giro dall’algoritmo per evitare problemi dovuti ai bot.

Esistono servizi come Instapiu.it che permettono all’utente di acquistare un dato numero di follower reali ma esistono anche servizi che sfruttano dei bot per alzare i numeri dei profili. In questi casi il funzionamento di Instagram è tale da far attivare dei sistemi di sicurezza.

Per evitare la proliferazione di account falsi la piattaforma utilizza diversi sistemi che comportano il ban; per questo motivo il modo più sicuro per crescere a livello di numeri è sfruttare strategie per migliorare i follower organici.

In questo modo è possibile assicurarsi interazioni di qualità ottimizzando, nel frattempo, il proprio account. Nel mentre, attraverso un seguito organico, è possibile migliorare il rateo di conversione dei follower da semplici utenti a elementi che portano singolarmente un ricavo nei confronti dell’attività.

Come avere più follower su Instagram gratis attraverso l’ottimizzazione dell’account

La prima cosa da fare prima di iniziare a puntare in alto è ottimizzare l’ottimizzabile quando parliamo di account Instagram; questo è un modo molto semplice per avere più follower su Instagram gratis.

Immagine profilo

L’immagine profilo di Instagram è la prima cosa che un utente nota in un profilo. Se si rappresenta un'azienda è bene mettere un logotipo in grado di riassumere il messaggio ed i valori dell’azienda, altrimenti è bene mettere una foto del personaggio (se professionale o informale dipende dal tipo di personaggio).

Biografia

La biografia è invece una specie di homepage riassuntiva dove, in duecento caratteri, è necessario racchiudere tutte le informazioni più importanti.

Link in biografia

Questo link ha il compito di traghettare gli utenti dal social network ad un sito web/piattaforma attraverso cui veicolare la monetizzazione.

Che altro si può ottimizzare per ottenere follower Instagram?

Altri elementi di cui tener conto se si vuole avere più follower su Instagram. sono:

Nome utente : sconsigliati sono i nomi utente difficili da ricordare

Feed : un feed ordinato o, addirittura, coordinato con gli altri elementi del profilo è un elemento che rimane impresso nella memoria dell’utente medio

Post in cui si è taggati : eliminare dai tag i post di bassa qualità o i post scomodi

Storie in evidenza: si possono utilizzare per andare a fornire un’altro tipo di riassunto, magari più esteso, riguardante le proprie attività.

Come avere più follower su Instagram facendo capire all’algoritmo di che parli

Instagram viene regolato da un algoritmo che è in grado di capire e associare due cose: di cosa parla un post e che tipo di post piacciono ad un utente.

Questo lavoro viene fatto in diversi modi e attraverso diversi strumenti e, se tutto viene fatto nel migliore dei modi, si ottengono più follower su Instagram.

Uno degli strumenti più utili in tal senso è il concetto di hashtag, ovvero tutto quello che viene dopo il simbolo cancelletto (#) all’interno di una descrizione di un post o di una storia.

L’hashtag non è altro che un metadato che permette all’algoritmo di capire di cosa si stia parlando all’interno di una foto, di un video o di un contenuto generato dall’utente. Il compito dell’hashtag però non si arresta qui e va addirittura oltre alle pratiche per avere follower su Instagram.

La funzione ricerca di Instagram permette agli utenti di sfogliare contenuti che sono racchiusi all’interno di specifici hashtag; questo significa che sfruttando gli hashtag giusti sarà possibile apparire all’interno delle ricerche di milioni e milioni di utenti in maniera facile; questo è un ottimo modo per sfruttare a proprio vantaggio il funzionamento di Instagram .

Cercare gli hashtag migliori per i propri contenuti deve essere un passo fondamentale della propria strategia per ottenere un aumento follower Instagram, pena il non avere possibilità di utilizzare correttamente uno strumento tanto importante.

Costanza e programmazione permettono di avere più follower su Instagram

L’abitualità è uno dei fattori che più facilmente ti permetteranno di aumentare follower Instagram gratis. Postare in maniera programmata dei contenuti e farlo in maniera costante ti permetterà di diventare parte integrante del quotidiano di un utente, facendo quindi presa sulle sue abitudini e aumentando la fidelizzazione.

È importante postare un numero contenuto di volte al giorno o alla settimana ma è ancora più importante farlo sempre. In questo modo si fa capire all’algoritmo di Instagram quali sono le proprie intenzioni e, ancora più importante, si permette all’algoritmo di avere certezze sul proprio operato.

In base al pubblico che si è racimolato con il passare del tempo esistono degli orari più o meno consoni adatti per capire quando postare. Questi orari si devono valutare di volta in volta, in base ad un'analisi dei propri follower.

Collabora e aiuta altri a crescere per avere più follower su Instagram

Man mano che ti impegni per conquistare più follower su Instagram capirai una cosa molto importante: il modo migliore per trovare nuove persone interessate ad un prodotto è essere presente all’interno della piattaforma.

Un buon modo per essere presenti all’interno della piattaforma è sfruttare i bacini di utenza di altre pagine e altri creatori di contenuti.

Il modo migliore e il modo etico per farlo , in questo caso, si sovrappongono e pertanto è arrivato il momento di parlare dell’importanza delle collaborazioni per fare follower su Instagram.

Collaborando con aziende o altri utenti potrai ampliare la portata del tuo post andando ad accalappiare nuovi follower all’interno di bacini d’utenza che prima non potevi raggiungere, specie se la personalità con cui collabori non è esattamente identica alla tua in termini di seguito.

Chiaramente la collaborazione deve essere equa: quando collabori con qualcuno devi fornire esso qualcosa di valore, che sia in grado di interessare utenza che non ha ancora approcciato con te. Solo in questo modo sarai in grado di ottenere follower Instagram.

Avere follower su Instagram grazie alle campagne pubblicitarie

Instagram è una piattaforma che dialoga in maniera continua con Facebook poiché appartenente alla stessa azienda. Questo significa che, volendo, pubblicizzando la tua pagina ed i tuoi contenuti anche su un social network diverso puoi ottenere dei risultati.

Questo, inoltre, deve incoraggiarti a fare anche altro: perché non fare un evento reale a cui possono partecipare i tuoi utenti di Instagram? Perché non sfruttare il mondo reale come canale d’approccio per nuovi utenti al tuo profilo Instagram?

In tutto questo ricordati una cosa: non dimenticarti mai di offrire del valore con ciò che fai sulla piattaforma: quello è il parametro più importante, quello che convince gli utenti tanto a rimanere quanto a seguirti; questo è un modo perfetto per aumentare follower Instagram gratis