57a edizione di Filo, tornano "Dialoghi a confronto"

I “Dialoghi di Confronto” tornano alla 57a edizione di Filo, con un programma fitto. Si tratta di brevi talk, condotti da protagonisti del settore attraverso i quali vengono affrontati temi di grande attualità. Tema sottostante a tutti gli interventi che si susseguono nei due giorni della 57a edizione di Filo è quello della sostenibilità e della rigenerazione dei materiali. Di seguito il programma completo. Tutti i “Dialoghi di Confronto” si tengono nella Networking Area di Filo.

Mercoledì 23 febbraio 2022

Ore 12: “Storia di una famiglia nella moda: Trussardi e il suo territorio” con Tomaso Trussardi.

Ore 14: “Lana: il futuro” con Francesco Magri (Woolmark) e Fabrizio Servente (Woolmark)Ore 15: “Innovazione responsabile per il consumatore contemporaneo” con Giusy Bettoni (C.L.A.S.S.)

Ore 15: “Le applicazioni contemporanee di Bemberg™ by Asahi Kasei per il guardaroba” con Ettore Pellegrini (Asahi Kasei Fibers Italia)

Ore 16: “Il lino, la fibra europea principale attore della transizione ecologica”, con Ornella Bignami (The European Confederation of Flax and Hemp/Celc), Adolfo Mandato (Safilin), Carlo Antonio Danzo (Danzo srl) e Silvia Emanuela Danzo (Danzo srl)

Giovedì 24 febbraio 2022



ore 11: “Il futuro sostenibile non è di chi lo immagina, è di chi lo fa” con Marco De Silvestri (RadiciGroup - Advanced Textile Solutions)

Ore 12: “Sostenibilità delle materie prime naturali” - Presentazione del libro del centenario dell’Associazione Nazionale del Commercio Laniero con Claudio Lacchio (Associazione Nazionale del Commercio Laniero).

Ore 14: “From Forest to Filament to Forest” con Susanne Carls (Tencel Luxe, Lenzing AG).

Ore 15: “Cittadellarte Fashion B.E.S.T.: “Circulart” con Olga Pirazzi (Cittadellarte) e Juan Sandoval (artista).

Per l’accesso alla fiera è indispensabile richiedere on line badge di ingresso. All’ingresso sarà poi necessario esibire il Green pass rafforzato.

La 57a edizione di Filo si svolge a MiCo – Milano Convention Centre il 23 e 24 febbraio 2022