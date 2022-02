“Credere nei giovani” è l’auspicio che Filo fa proprio, ben consapevole che dietro la semplicità dello slogan si leggono una pluralità di temi cruciali per la manifattura italiana, e di quella tessile in particolare, a partire dalla formazione. È in questo contesto che ritorna anche nella 57a edizione di Filo la collaborazione tra Filo e ITS TAM - Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento Moda di Biella.

Alla 57a edizione di Filo, infatti, ITS TAM di Biella propone la collezione “Il mare sulla pelle”. La sfida è stata quella di aiutare TabinoTabi, azienda artigiana di Venezia, a sviluppare un progetto di ricerca e sperimentazione con SeaCell, un tessuto naturale dalle numerose proprietà composto da filato d’alga e cellulosa. L’obiettivo era la realizzazione di una capsule collection che esprimesse i valori legati alla sostenibilità. Gli studenti dell’ITS-TAM Biella hanno realizzato capi confezionati molto versatili in drill di SeaCell cuciti con lyocell, completamente compostabili perché totalmente privi di cerniere e metalleria. I bottoni sono in legno o madreperla. I capi di maglieria sono in puro SeaCell oppure realizzati utilizzando il filato di alga mescolato, in ritorto o in vanisè, con la pura lana. Le proprietà uniche delle alghe aiutano a proteggere la pelle dai fattori ambientali dannosi a cui siamo esposti quotidianamente.

L’ITS-TAM Biella ha curato la collezione “Il mare sulla pelle” in tutti dettagli: dalla progettazione e realizzazione dei diversi capi fino al packaging, occupandosi anche dei costi di produzione, del marketing e della comunicazione.

Hanno lavorato nel team: Asja Alloro, Martina Capponi, Camilla Guarnieri, Elisa Lorenzon, Giulia Demonte, Silvia Mondino, Nesma Abd El Aziz, Jonila Ismailaj, Fabiana Nisi, Nicola ReDavid, Iside La Valle, Lucia Mazzucchelli, Alessia Casaccia.

La 57 edizione di Filo si svolge il 23 e 24 febbraio 2022 a MiCo – Milano Convention Centre