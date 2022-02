Cinghiale avvistato lungo il Po a Torino in cerca di cibo

Un cinghiale a due passi dal Po, in una zona residenziale. È la sorpresa riservata a chi, ieri sera, intorno alle 21 in lungo Po Michelotti si è imbattuto nell’animale in cerca di cibo.

Sceso dalla collina, in zona Madonna del Pilone, il cinghiale si è concesso una passeggiata lungo il fiume. Tanto lo stupore tra i padroni dei cani, preoccupati per una possibile aggressione ai loro amici a quattro zampe. Il cinghiale ha quindi attraversato il trafficato corso Casale per cercare cibo, quasi all'altezza della chiesa che dà il nome alla zona, rovistando tra i rifiuti abbandonati a fianco dei cestini.

Le immagini sono state immediatamente condivise sui social, riscontrando reazioni piuttosto differenti: qualcuno si è preoccupato, altri hanno rivendicato la necessità di avere spazi per gli animali, ma non sono mancate battute legate al cibo. L’animale, in ogni caso, è stato catturato questa mattina. Di lui ci si ricorderà per l’insolita passeggiata lungo il Po.