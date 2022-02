Muore a 54 anni, il ricordo della famiglia: “Addio Enrica, hai lottato contro la malattia senza mai arrenderti”

È mancata all'affetto dei suoi cari Enrica Arrigo, dopo aver combattuto per anni contro un brutto male. Aveva solo 54 anni. È deceduta nella sua abitazione di Biella: per 17 anni, ha lottato con coraggio e determinazione contro una malattia che ne ha minato il corpo ma mai lo spirito. “Non si è mai arresa, ha sempre affrontato il male che l'affliggeva senza tirarsi indietro – raccontano il marito Cesare, insieme al figlio Andrea – Negli ultimi istanti di vita, ci ha confidato che è stata fortunata ad aver vissuto per tutto questo tempo”.

Cassiera dell'Euronics Dimo di Gaglianico dal 2009, ha sempre svolto la sua professione con competenza e grande professionalità. “Era una combattente, lo è sempre stata – spiegano i familiari – Ci ha impartito un grande insegnamento: mai smettere di lottare e utilizzare sempre gli strumenti che la vita ci dona, credendo sempre nella medicina. Per questo porgiamo la nostra sentita riconoscenza a tutto il personale del Servizio Cure Palliative di Biella e del Reparto di Oncologia dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano e alle dottoresse Giacobino e Seles per l'assistenza e le premurose cure prestate a Enrica. Resterà per sempre nei nostri cuori”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Cossila San Grato; sempre qui, sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15.30 di giovedì, 17 febbraio. La salma riposerà nel locale cimitero.