Mongrando in lutto, è morto il partigiano Gabor: aveva 98 anni

Mongrando in lutto per la morte del partigiano Gabor, Renzo Verdoia, scomparso nei giorni scorsi all’età di 98 anni. Era molto conosciuto in tutto il paese. “Non si era in molti in quella piazza senza nome il 27 Maggio del 2014, quando la lista 'Mongrando in Comune' ha ottenuto la fiducia dai cittadini Mongrandesi, ma Renzo c'era, si dice che non parlasse molto del suo passato partigiano e non sapesse neppure bene il perchè del nome Gabor che l'aveva caratterizzato in quegli anni – si legge nel post di Mongrando in Comune - Ma pensiamo che sia stato felice quando quella piazza è stata dedicata al XXV di Aprile, come è stato felice e partecipe in quella giornata. Tempi diversi, epoche diverse e diverse stagioni della vita. Ora che la vita è andata resta il senso di quello che hai lasciato. Buon viaggio”. I funerali avranno luogo in forma civile oggi pomeriggio, alle 15, partendo dalla sua abitazione.