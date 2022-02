Serata da dimenticare per quattro automobilisti, rimasti bloccati a causa del ghiaccio formatosi velocemente lungo il tratto di strada. Il fatto è avvenuto ieri sera, 14 febbraio, in via Chiesa, a Mezzana Mortigliengo.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza e il recupero dei veicoli. Per precauzione, la strada è stata chiusa alla viabilità ma da questa mattina è tornata ad essere percorribile dagli automezzi in entrambi i sensi di marcia.