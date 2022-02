Falsi volontari alla porta per tampone Covid, ad Andorno scatta l'allarme

“Attenzione, nessuna attività porta a porta per tampone orale da parte di associazioni sanitarie”. A scriverlo, sul proprio sito web, il comune di Andorno Micca con un avviso pubblico rivolto alla popolazione.

“Sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini e associazioni circa la presenza di persone in divisa che, qualificandosi come volontari di associazioni sanitarie di soccorso, cercano di introdursi nelle abitazioni, con la scusa di effettuare il tampone orale per la rilevazione del contagio da Covid-19 – si legge - Tale attività, del tutto fraudolenta, non ha nulla a che vedere con le pubbliche assistenze ANPAS e le associazioni correlate. Si raccomanda pertanto di non far entrare tali persone in casa e di allertare immediatamente le forze dell’ordine chiamando il numero unico per l’emergenza 112”.