Cade in casa e batte la testa: muore 85enne di Cossato (foto di repertorio)

Un anziano di circa 85 anni è stato trovato deceduto all'interno della sua abitazione. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, 14 febbraio, a Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio (forse a causa di un malore) e, cadendo a terra, avrebbe battuto violentemente la testa sul pavimento.

A dare l'allarme la badante, una volta giunta sul posto: la donna, infatti, avrebbe tentato di mettersi in contatto con il pensionato ma non ha mai ricevuto risposte. Preoccupata, ha subito chiamato i parenti e le forze dell'ordine. Sul posto si sono portati velocemente i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Poi la macabra scoperta: l'anziano era senza vita nella camera da letto.

Nonostante la tempestività dell'intervento, non si è potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo per caduta accidentale, avvenuta probabilmente nella mattinata. Presente anche il medico legale e il magistrato di turno. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.