Biella, sirene in via Torino: traffico rallentato e Vigili del Fuoco in azione

Biella, principio d'incendio in via Torino: traffico rallentato e Vigili del Fuoco in azione (foto M. Pisani per newsbiella.it)

Sirene in via Torino, a Biella. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che alcuni passanti abbiano notato del fumo proveniente dal tetto di un appartamento e abbiano pensato al peggio. Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco per le verifiche del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia per dirigere il traffico, ora rallentato per consentire le operazioni delle squadre.