Addio Maria Rosa, Mongrando piange la storica titolare della merceria

Un altro lutto ha gettato nel dolore la comunità di Mongrando: in queste ore, è scomparsa Maria Rosa Rossetti, aveva 95 anni. Pilastro del paese, è stata la storica titolare del negozio di merceria (e edicola), situato in via Martiri della Libertà. Per moltissimi anni ha servito generazioni di studenti con la sua professionalità e il suo dolce sorriso.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Ceresana. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, domani, 16 febbraio, alle 15. La salma riposerà nel cimitero locale.