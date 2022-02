A Verrone il Castello resta al buio per protestare contro il caro-bollette

Anche il comune di Verrone ha aderito all’iniziativa “Monumenti al buio” promossa da ANCI.

“Il castello Vialardi di Verrone, sede del nostro municipio e di Falseum, è rimasto spento nei giorni scorsi, in segno di protesta da parte dei sindaci e delle amministrazioni contro il caro-bollette che rischia di incidere pesantemente sui bilanci degli enti locali – spiegano dal Comune - Con questo segno, anche dal nostro piccolo comune, vogliamo far arrivare al Governo, a cui chiederemo nuovamente un aiuto concreto per tutti i Comuni italiani, la preoccupazione per aumenti che potrebbero diventare insostenibili”.