Gigi D'Agostino: un mese fa il suo messaggio sui social. Ma l'ondata d'amore non rallenta

È passato un mese esatto dall'ultimo aggiornamento che Gigi D'Agostino ha affidato ai social network sul suo stato di salute. Era il 15 gennaio quando l'artista, pubblicando una sua foto appoggiato a uno strumento che lo aiuta a spostarsi, ha voluto condividere con i suoi fans la sua situazione di salute. "Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza.. Un abbraccio di cose belle a tutti voi.. grazie per i vostri pensieri".

Un messaggio che aveva raggiunto una platea sconfinata, che già un mese prima (era il 17 dicembre), aveva letto sullo stesso profilo del dee jay l'annuncio della malattia con cui era costretto a convivere. Un post che è finito sulle bacheche dei suoi oltre 3,1 milioni di followers.

Sono bastate poche ore - dopo il suo messaggio su Facebook - per scatenare l'ondata di affetto e di vicinanza nei confronti dell'artista. Il sabato successivo (era il 22 gennaio) a Mirafiori tanta gente si è riunita per un flash mob musicale in suo onore. Musica, un "sosia" che ha interpretato l'amatissimo deejay messaggi d'affetto che si sono moltiplicati a ogni angolo della città e non solo.

E l'ondata di amore non si è placata nemmeno con il passare dei giorni. Attualmente, il "contatore" sotto la foto di Gigi Dag conta quasi 260mila reazioni (tra cuori, abbracci e tutto ciò che il social network concede). E ancora: quasi 41mila commenti e oltre 13mila condivisioni.