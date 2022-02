Vaccinazioni Covid, l’Open Day dedicato alla fascia 5-11 anni anche all’Ospedale di Biella

Anche l’ASLBI aderisce all’Open Day dedicato alle vaccinazioni Covid per la fascia d’età pediatrica 5-11, promosso dalla Regione Piemonte. Sabato 19 febbraio, dalle ore 9 alle 17 in Ospedale (hub Centro Prelievi dedicato all’iniziativa), per le famiglie residenti sul territorio sarà quindi possibile far vaccinare i propri figli con la prima dose senza prenotazione, oltre che ottenere un consulto informativo gratuito con i pediatri riguardo l’opportunità della somministrazione.

Durante l’arco della giornata saranno infatti presenti Pediatri di Libera Scelta per un counselling alle persone interessate. Per la vaccinazione nella fascia d’età 5-11 anni è sempre disponibile possibile ottenere un appuntamento tramite il portale https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/. Chi avesse già effettuato la pre adesione sul portale senza però aver ricevuto un appuntamento nel frattempo, potrà comunque presentarsi per l’accesso diretto.

«L’ASLBI ha aderito con convinzione all’iniziativa della Regione Piemonte, finalizzata a ampliare la copertura vaccinale della cittadinanza anche nella fascia d’età pediatrica – commenta Damiano Mones, Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASLBI – I Pediatri di Libera Scelta che hanno deciso di partecipare alla giornata, e che ringraziamo per l’importante collaborazione, saranno a disposizione delle famiglie per fornire informazioni e chiarimenti riguardanti la campagna vaccinale».

Il minore dovrà essere accompagnato da genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore. L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, o unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.