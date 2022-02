Ricoveri Covid in ospedale ancora in calo nel Biellese.

A oggi, martedì 15 febbraio, sono 65 i pazienti ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva e 20 in terapia semintensiva + 6 pazienti ricoverati in CAVS, Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria. Totale 71.

Martedì 8 i pazienti ricoverati erano 72 + 9 in CAVS, per un totale di 81, mentre martedì 1 febbraio i pazienti ricoverati erano 90 + 10 in CAVS, per un totale di 100.