Passeggiata tra i sentieri innevati di Lessona con l'Auser Cossato: “Prove generali per i tour di marzo”

Sta riscuotendo un grande successo l'iniziativa dell'Auser Cossato volta a riscoprire i vecchi sentieri di Cossato e dei comuni limitrofi.

“Sono ancora prove generali per il progetto vero e proprio che andrà in scena il prossimo mese di marzo ma siamo comunque soddisfatti per l'elevato numero di adesioni – commenta il presidente Marco Abate – Parliamo di una media di 20-25 persone ad ogni appuntamento. Le premesse sono davvero buone per ciò che abbiamo in mente. L'idea è di creare un doppio appuntamento ogni settimana e coinvolgere anche qualche produttore vinicolo così da visitare le loro cantine e assaggiare qualche prodotto locale. Le persone hanno bisogno di socializzare dopo due anni di pandemia e di conoscere nuove realtà all'interno del proprio territorio”.

In attesa dei tour ufficiali, questa mattina il gruppo Auser, insieme ad una quindicina di persone, ha percorso a piedi i sentieri che abbracciano le zone più suggestive del comune di Lessona. “Sarei stato a casa – ammette Abate – ma l'entusiasmo dei partecipanti mi ha spinto a camminare: ne è valsa la pena. La neve abbellisce le nostre colline, rendendo ancor più magico e suggestivo il nostro paesaggio”.