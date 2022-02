Over 50 senza Green Pass e lavoro, Cirio: “Mi spiace, gli abbiamo dato occasione per mettersi in regola”

“Mi spiace, abbiamo messo tutte le condizioni perché chiunque potesse mettersi in regola”. E’ questo il messaggio che Alberto Cirio rivolge agli over 50 piemontesi sprovvisti di Green Pass che da questa mattina non hanno potuto recarsi al lavoro perché non vaccinati.

Un problema che riguarda tutta l’Italia, ma per il quale il Governatore non sente alcuna responsabilità. Anzi: “Abbiamo fatto 1,3 milioni di vaccini in un mese, siamo la prima Regione in Italia per terze dosi inoculate. A queste persone dico meglio tardi che mai”.

“In tutti i centri vaccinali del Piemonte c’è l’accesso diretto e chiunque può ritagliarsi un quarto d’ora in giornata per vaccinarsi senza prenotare - ha ricordato Cirio -. Questo può essere uno strumento per gli over 50 che hanno ripercussioni sulla vita sociale e lavorativa dall’assenza di Green pass per vaccinazione. Siamo pronti a prendere per mano chi ha paura di vaccinarsi, mettendolo nelle condizioni di farlo il più in fretta possibile con l’accesso diretto” ha ribadito il Governatore.

Intanto, per aumentare il numero di bimbi in età pediatrica vaccinati, la Regione Piemonte invierà nei prossimi giorni una lettera a a tutti i genitori di bambini che non hanno ancora aderito alla vaccinazione anti Covid. Ad annunciarlo, lo stesso presidente Cirio: ”Stiamo facendo, insieme ai nostri pediatri, una campagna di comunicazione -rispettando l'autonomia della scelta, ma spiegando con l'evidenza scientifica l'importanza di vaccinare i bambini. Noi siamo per la libertà di scelta, io lo sono dal primo giorno, sono sempre stato contrario all'obbligo vaccinale, perché ho sempre ritenuto che fosse più giusto convincere che costringere, a maggior ragione se la questione riguarda i bambini".

"Quindi libertà assoluta delle famiglie di fare la scelta migliore per i propri bambini - ha concluso il governatore del Piemonte - è giusto che ognuno sia libero di aderire o non aderire. Ogni genitore avrà sempre il nostro e il mio rispetto. Ma credo che sia dovere delle istituzioni informare in modo completo, sulla base dei dati scientifici, ed è quello che in buona fede stiamo cercando di fare".