Nevicate in tutto il Biellese, in azione i mezzi spargisale: attenzione alla guida (foto dalla pagina Facebook di Giacomo Moscarola)

Come annunciato nelle scorse ore, la neve è arrivata in tutto il Biellese. Sono stati numerosi gli utenti che, dalle 19 di ieri, 14 febbraio, hanno condiviso, sulle loro pagine social, scatti da ogni angolo del territorio con protagonista la neve.

Da Biella passando alla Valsessera fino ad Oropa e Bielmonte: strade, case, auto e montagne imbiancate da una copiosa nevicata. A predicare prudenza alla guida il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola: “I mezzi spargisale sono in azione sulla rete stradale comunale. Si prevede un’intensificazione dei fenomeni nevosi nella notte per concludersi nella mattinata di oggi. Nonostante i mezzi saleranno l’intera rete stradale comunale, non si esclude la possibilità di formazione di ghiaccio. Si raccomanda prudenza alla guida in particolare durante le prime ore del mattino”.