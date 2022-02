Lavoro, da oggi scatta il Super Green Pass per gli over 50

Chi ha compiuto 50 anni, da oggi, martedì 15 febbraio, per entrare al lavoro dovrà avere il Super Green Pass.

Stop dunque, al Green Pass base, ottenuto tramite i tamponi, che resta valido solo per i lavoratori under 50.

Per chi scatta l’obbligo? Chi lavora nella sanità, nella scuola e nel comparto sicurezza, era già obbligato al vaccino anti-Covid per poter lavorare. Ora tocca a tutti altri ambiti.

Le aziende potranno effettuare le verifiche, come fatto finora con il Green Pass base, tramite il sistema Greenpass50+ messo a disposizione dall’Inps (sono 9.381 quelle con oltre 50 dipendenti che lo usano), con la App Verifica C-19, tramite controlli ai tornelli, o facendosi consegnare il green pass dai lavoratori.

Chi è esentato dal vaccino per motivi di salute potrà essere controllato con gli stessi strumenti usati per gli altri lavoratori, perché dal 7 febbraio la certificazione di esenzione è digitalizzata, ed è collegata a un Qr code, come il green pass.

Cosa accade a chi non è in regola? Saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il posto di lavoro, fino al 15 giugno 2022, ma non avranno retribuzione. Potranno essere sostituiti con il ricorso a contratti a termine della durata di 10 giorni, rinnovabili più volte.

Tra le novità del momento c'è la caduta dell'obbligo di utilizzare la mascherine all'aperto da venerdì, esclusi i casi in cui si possono verificare assembramenti.