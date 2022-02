Guardia di Finanza Biella, giuramento di fedeltà alla Repubblica di due neosovrintendenti

Nel corso di una semplice, ma sentita cerimonia, presso il Comando Provinciale di via Addis Abeba, hanno giurato fedeltà alla Repubblica i neo Vice Brigadieri De Vita Bruno, in forza al dipendente Gruppo alla sede e Minadeo Antonio Manuel, in servizio presso la locale Sala Operativa, promossi a seguito di un concorso interno e della successiva frequenza di un apposito corso di formazione.

Con la consegna della propria pistola di ordinanza nelle mani del Comandante Provinciale, Col. Pasquale Marotta, e la declamazione, non senza emozione, della formula rituale “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni”, i sovrintendenti hanno suggellato definitivamente il proprio, indissolubile, legame con lo Stato. Il nuovo grado comporta l’acquisizione sia della qualifica di ufficiale di P.G. e sia di ufficiali di Polizia Tributaria e, conseguentemente, maggiori responsabilità’, non ultima quella di motivare i colleghi più giovani facendo leva su professionalità, equilibrio e dedizione al servizio.

Legati a questi ammonimenti il Comandante Provinciale ha voluto augurare ai neopromossi di continuare a prestare servizio a favore della collettività con nuovo slancio e costante impegno.