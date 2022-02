Biella, la roggia riemergerà in via Italia e si potrà attraversare

5 milioni di euro per la riqualificazione di via Italia, con la messa a punto della roggia da far scorrere lungo la via, insieme alla messa in sicurezza della Busancano e alla sistemazione dei versanti franosi del Parco della Burcina.

Il progetto è stato approvato ieri sera, 14 febbraio, dalla giunta di Biella e oggi verrà presentato sulla piattaforma, così da partecipare al bando sul dissesto idrogeologico, strade ed edifici. “3 milioni di euro saranno impiegati per rifare la pavimentazione di via Italia e far emergere, per un tratto, la roggia, che scorre sotto la via principale della città – spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola - È un progetto in fase embrionale ma vorremmo portarla in superficie nel tratto che va dalla Fons Vitae fino alla piazza Vittorio Veneto. Proprio per valorizzare quel legame mai spezzato tra la città di Biella e l'acqua, elemento fondamentale per la nostra storia. Vorremmo mostrare la roggia facendola scorrere sotto una pavimentazione di vetro trasparente o realizzare un ponticello per attraversarla. Stiamo lavorando per definire i dettagli”.

Un milione e 650mila verrà usato per assicurare alcuni versanti della Busancano “per facilitare il passaggio dei soccorsi con i loro veicoli – aggiunge Moscarola – e favorire i mezzi per il trasporto dei materiali nel corso dei lavori di ristrutturazione della funivia”. Infine altri 350mila andranno alla Burcina. “Insieme al comune di Pollone, si agirà all'interno del parco – conclude Moscarola – per risistemare tutti quei tratti che necessitano di un intervento”.