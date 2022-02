Festa nazionale del gatto, si celebra l’affetto per i nostri amici a 4 zampe

Come sarebbero le nostre giornate se a casa ad accoglierci, al nostro rientro, non ci fosse il nostro amico a 4 zampe? Tra gli animali domestici più amati, il gatto è in pole position insieme al cane e merita una giornata speciale a testimonianza dell’affetto che questo silenzioso e indipendente amico si è guadagnato nel tempo e nel mondo.

La “Festa nazionale del gatto” è una giornata entrata in vigore nel 1990 per iniziativa dei lettori della rivista “Tuttogatto” che, tramite votazione, hanno ufficializzato la proposta di Oriella Del Col che stabiliva il 17 febbraio come giorno più adatto a questa celebrazione per due motivi: febbraio in alcune culture è il mese dei gatti mentre, il giorno 17, riecheggia la superstizione sulla sventura che anche i felini a 4 zampe ingiustamente condividono.

Per l’occasione, Newsbiella invita i suoi lettori ad inviare un video del proprio amico gatto, accompagnato da una breve descrizione della sua storia, al numero WhatsApp 331.9024919 o all'indirizzo email redazione@newsbiella.it. Il materiale dovrà essere inviato entro giovedì 17 febbraio.