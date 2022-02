Le pagelle di Edilnol Biella e Reale Mutua Torino

Edilnol Biella

Soviero 5 il tabellino a fine gara è implacabile, nemmeno un tiro e poca responsabilità

Bertetti 5,5 un leone in gabbia lotta sbuffa recupera però non incide in attacco (1/7) e anche le cinque palle perse sono sanguinose

Infante 6 il vecchio leone ruggisce e protegge la sua truppa, memorabile la gara con Pagani che battibecca con Bianchi

Porfilio 6,5 entra nel momento peggiore ma tira fuori una prestazione di qualità e grinta da vendere

Bianchi 6 cerca di mettere il solito pepe e orgoglio ma non questa la serata, fa a sportellate con i lunghi di Torino e patisce molto

Vincini s.v. troppo poco in campo e nemmeno decisivo

Pollone 6 troppe palle sprecate e non è serata nemmeno per lei, rimane la voglia di lottare fino alla fine ma è sembrato svuotato

Morgillo 4 troppo molle all’inizio dalle sue mani passano i palloni che potevano dare un altro registro alla gara e li spreca, commette un antisportivo ingenuo su Scott e non riesce a cambiare l’inerzia della partita

Hasbrouck 5,5 questa sera fa fatica ma certo che Torino mette su di lui una guardia ferrea

Davis 7 da solo vale il 50 % dei punti di Biella gioca quasi sempre per tutto il match e si prende anche la responsabilità dei tiri una preziosa risorsa per Biella

All. Zanchi 5,5 come ha detto in conferenza stampa si aspettava il ko anche se non di queste proporzioni, una sconfitta che potrebbe essere salutare a patto che il gruppo abbia appreso la lezione

Reale Mutua Torino

Alibegovic 7 sarebbe da otto ma la sceneggiata finale contro alcuni giocatori di Biella unita alla provocazione nei confronti del palazzetto (che peraltro l’aveva punzecchiato per tutto il match) non è stato un bello spettacolo

Pagani 6 si scontra con Bianchi e poi con Infante e rischia ma mette minuti decisivi e recuperi determinanti

Oboe 7 un’ottima risorsa che sa prendersi delle responsabilità gioca venti minuti senza andare sotto pressione

Landi 6,5 buona prestazione soprattutto in veste di assist man difficile da superare manda in confusione gli attacchi di Biella

Toscano 5 forse non nella serata giusta esce per cinque falli senza mai aver dato l’impressione di incidere

De Vico 7 l’ex conosce bene il Forum e nel primo tempo mette punti pesantissimi, fa regia anche nella ripresa e diventa il miglior marcatore dei suoi

Scott 7 difficile fermarlo, quando vuole segnare non puoi fare nulla per fermarlo, assolutamente devastante, doppia doppia incredibile con anche 5 assist, sporcano le sue statistiche solo le palle perse

Davis 7,5 un piacere vederlo giocare un’arma fondamentale per Torino

All. Casalone 7 con i giocatori che ha difficile sbagliare partita, ma li prepara bene dal punto di vista psicologico