Ginnastica La Marmora in alto, medaglie a Biella e Ancona

E’ incominciato alla grande il Campionato Nazionale di Serie B di Artistica Maschile della Società Ginnastica La Marmora che al termine della prima prova venerdì ad Ancona ha conquistato la medaglia di bronzo. Il capitano della squadra Federico Pozzato che ha gareggiato in serie A con una squadra lombarda negli ultimi tre anni, è tornato nelle file della sua Società accanto ai suoi compagni Francesco Prato, Davide Cerruti a cui si sono aggiunti Andrea Basana proveniente da Udine e Giacomo Arena in prestito dalla Società Pro Carate.

Il tecnico Jacopo Vercellino che li ha preparati con grande competenza ed autorevolezza li ha portati a conquistare questa medaglia, primo traguardo del campionato. Raggiunto telefonicamente Jacopo ha dichiarato di essere abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi ma sono stati commessi diversi errori e che per mantenere la posizione o migliorarla, le performances di ciascuno devono essere perfezionate. Le prime tre classificate al termine del Campionato saranno promosse in Serie A2 e nessuna squadra partecipa senza quest’obiettivo. La seconda prova si svolgerà a Torino l’undici di marzo, poi ad Aprile a Napoli ed a maggio i Play Off sempre a Napoli.