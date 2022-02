Ginnastica Biella, Eleonora Ghione stupisce e convince ad Ancona

Eleonora Ghione alla sua prima esperienza in serie A. L’atleta biellese, portacolori della Società Ginnastica Biella Asd, allenata da Irina Sitnikova, ha partecipato in prestito alla Società Auxilium di Genova, alla prima prova del campionato di Serie A di Ginnastica Artistica Femminile ad Ancona, sabato 12 febbraio.

La ginnasta, comprensibilmente emozionata per l’importanza della gara, ha fatto un’ottima prova, nonostante sia scesa in pedana con due dita rotte, e contribuendo a raggiungere la nona posizione in classifica generale, assieme alle compagne liguri Sofia Polizzi, Giada d’Izzia, Aurora Pessagno, Dalila Boccanera, Milena Laviano ed Emma Stafasani.

Eleonora, 15 anni da poco compiuti, ha superato in fretta la sua agitazione, dimostrando una maturità non comune, sopportando la pressione psicologica e il dolore fisico, svolgendo al meglio i suoi esercizi, senza sbagliare. Ad Ancona, oltre a lei, presenti in pedana, il meglio della Ginnastica Artistica d’Italia.

“Siamo riconoscenti della possibilità offertaci dalla Polisportiva Auxilium di Genova per questa bella esperienza, ...alla Ginnastica Biella, siamo tutti orgogliosi e felici per Eleonora e i suoi risultati!” ha dichiarato il Presidente Alberto Conterio. Prossimo appuntamento a Torino il 12 marzo per la seconda prova di questo campionato.