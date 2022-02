Arcieri Biella, medaglie e record personale per Sara Pivaro

Sabato d'argento a Collegno, domenica di bronzo ad Avigliana. Weekend impegnativo per Sara Pivaro, due gare in due giorni e due podi. L'atleta biellese sostiene che lo sforzo è servito da allenamento in preparazione delle gare che si svolgeranno a Rimini tra due settimane.

Le altre componenti della squadra, Eva Revera e Mireille Baietto, hanno preferito un allenamento domestico. Durante la prova di Collegno l'atleta degli Arcieri Biella ha realizzato il proprio record personale, ricevendo un'ulteriore carica emotiva da aggiungere a quella che già possiede di suo. Ad Avigliana purtroppo un piccolo guasto all'attrezzatura ha limitato la performance senza però incidere sulla sua esuberanza sportiva.