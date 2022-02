A Vigliano si torna a correre il 17° Cross Cascina Torta

Appuntamento podistico a Vigliano Biellese nella giornata di domenica 20 febbraio con il 17° Cross Cascina Torta, organizzato da Podistica Vigliano ASD. Il ritrovo è fissato per le ore 08:30, presso la Cascina Torta in via Spina, e le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 09:30. Partenza alle ore 10.

La quota di iscrizione è di 5 euro, comprensiva di premio a sorteggio, a cui si aggiungerà un ulteriore premio per i 3 gruppi più numerosi. Per maggiori informazioni chiamare il 349.1023364 oppure il 328.7867041.