Biella Jazz Club, viaggio in California Barbara con Raimondi

Martedì 15 febbraio alle ore 21,30 sale sul palco di Palazzo Ferrero il quartetto di Barbara Raimondi, apprezzata cantante torinese con Claudio Chiara al sax, Fabio Gorlier al pianoforte e Alessandro Maiorino al contrabbasso, il gruppo presenta l'ultimo lavoro discografico "Eleven Songs of Peace and Love".

Un viaggio, rivisto con gli occhi del jazz, attraverso l’epopea musicale della California a cavallo tra gli anni sessanta e settanta: una stagione estremamente creativa e prolifica, nella quale si credeva che l’amore e la musica avrebbero cambiato il mondo. In un’ America dilaniata dal Vietnam e dalle tensioni razziali, la “Summer of love” avrebbe prodotto arte che influenza ancora oggi la scena musicale.

La più recente collaborazione discografica è con il sassofonista e arrangiatore Claudio Chiara, collaboratore fisso dell'orchestra di Paolo Conte da trent'anni e stimatissimo jazzista. La loro partnership ha portato alla realizzazione di tre lavori discografici, il primo realizzato interamente "in contumacia" durante il lockdown, gli altri due in presenza... Tre lavori a tema, il più recente dei quali, ELEVEN SONGS of PEACE and LOVE è ora in procinto di diventare quello che si potrà definire "un concerto raccontato", un affresco dell'America fine anni '60 e la musica della Golden Generation.

Barbara Raimondi è nata a Savona e lavora nell’ambito musicale da oltre vent’ anni, avendo cominciato giovanissima da autodidatta. Successivamente si trasferisce a Torino, dove si iscriverà al Centro Jazz, seguendo i Corsi di Canto e di Armonia tenuti da Francesca Oliveri e Luigi Tessarollo. Frequenta il Centro Jazz per due anni e, al proprio ritorno in Liguria perfezionerà la propria tecnica vocale con una insegnante di canto lirico, ampliando le proprie conoscenze in materia logopedistica. Successivamente ha frequentato seminari tenuti da musicisti, italiani e stranieri, di fama internazionale, prima fra tutti la cantante statunitense Rachel Gould, docente di canto moderno al Royal Jazz Conservatory dell’Aja, Olanda. Ha collaborato con numerosi studi di registrazione, prestando la propria voce per la realizzazione di brani di musica pop e commerciale ( cantautori italiani, brani dance e acid jazz ) ed ha partecipato come unica vocalist alla tournée teatrale ‘95 - ’96 di Roberto Vecchioni.

Claudio Chiara è nato a Moncalieri (To), città nella quale risiede. Nel 1982 si diploma in contrabbasso presso il conservatorio di musica "G.Verdi" di Torino con il maestro Enzo Ferraris e parallelamente agli studi classici si avvicina alla musica jazz studiando il sassofono come autodidatta. Dal 1986 è primo sax alto nella big band di Gianni Basso con la quale accompagna famosi musicisti americani come Lee Konitz, Ernie Wilkins etc. e, sempre come leader della sezione dei sax, collabora in diverse big band tra le quali l'Orchestra Ritmica della Rai di Milano, la big band del"Paese degli Specchi" di Bologna con la quale ha suonato con artisti come George Russel e Kenny Wheeler e nel giugno 2002 con l'Orchestra Sinfonica della R.S.I.(Radio Svizzera Italiana)suonando al Estival Jazz di Lugano con il gruppo vocale denominato "New York Voices". Nel 1992 suona nel quartetto di Tullio De Piscopo e successivamente nel quartetto del contrabbassista Luciano Milanese.Nel 2001 Claudio Chiara forma, insieme al fratello trombettista Fulvio e al batterista Gianni Cazzola, il "Bop Quintet" con il quale suona in diverse rassegne e festival di musica jazz, tra le più importanti "Torino International Jazz Festival", "Ancona Jazz","Camera del Lavoro di Milano", "Festival di Macerata" , "Blue Note" di Milano, riscuotendo notevoli consensi.

Nel 2002 partecipa al Concorso Internazionale per Big Band di Barga (Lucca) dedicato a Monk e si classifica al secondo posto nella Sezione B Composizioni Originali con il suo brano intitolato "African Song". Nel giugno 2003 suona nello storico gruppo "Five for Jazz" del pianista Luigi Bonafede con Pietro Tonolo, Lucio Terzano e Paolo Pellegatti per due concerti dedicati al grande sassofonista Massimo Urbani. Nel 2004 incide, con la cantante e pianista americana Patti Wicks, un cd intitolato"Basic Feeling", un album che ha ottenuto favorevoli consensi soprattutto dalla stampa americana.

Dal 1995 fa parte della band del famoso cantautore Paolo Conte con la quale ha suonato nei più importanti teatri europei. Nel febbraio 2006, sempre con la band di Conte, si è esibito in concerto sul prestigioso palco del "Medal Plazas" di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali "Torino 2006".Ha suonato inoltre con Alvin Queen, Phil Woods, Dusko Gojkovic, Tom Kirckpatrick, Rachel Gould, Patti Wicks,Sagoma Everett, Bob Mover, Benny Baley, Scott Hamilton, Gianni Basso, Luciano Milanese, Tullio De Piscopo, Riccardo Zegna, Andrea Pozza, Franco Cerri, Giampiero Prina, etc.