Biella, tutto esaurito ieri al Sociale per "La fiaba reale", FOTO

Nel Regno di Fiaba esiste un'antica tradizione. Come recita il Protocollo Reale: "Ogni sovrano, al compimento del 18° anno di regno, deve scrivere e mandare ai cittadini la sua Fiaba, il suo racconto, l'unico modo per ricordare a tutti quanto possiamo essere felici nel nostro regno!". La Regina in carica però non vuole saperne di mettersi lì a scrivere una storia: di "stories", secondo lei, ne fa già tutti i giorni sui social.

E gli attori dello spettacolo ieri domenica 13 febbraio hanno saputo coinvolgere bambini e non solo nella narrazione di questa magnifica storia. Anche gli stessi piccoli spettatori sono stati invitati a salire sul palco.